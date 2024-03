Arriva in Sicilia “le seduzioni” di Vito Zagarrio. A Ragusa e Scicli

Il film “Le seduzioni”, tratto dal romanzo di Lidia Ravera “Le seduzioni dell’inverno” (ed. Nottetempo), diretto dal regista Vito Zagarrio, sarà proiettato in Sicilia alla presenza dello stesso regista. Le proiezioni avranno luogo mercoledì 3 aprile al Cinema Lumière di Ragusa, con doppia proiezione alle ore 18:30 e alle 21:00, e giovedì 4 aprile alle ore 21:00 al Nuovo Cineteatro Italia di Scicli.

Il film ha ottenuto ottimi riscontri nelle città italiane in cui è stato proiettato e ora arriva in Sicilia, dove il regista Zagarrio ha fondato il “Costaiblea Film Festival” nel 1991. Le proiezioni rappresentano una sorta di anteprima di questo festival, che si terrà in autunno.

“Le seduzioni” è interpretato da un cast composto da Andrea Renzi, Ameliè Daure, Iaia Forte, Marit Nissen, Antonella Stefanucci, Antonello Cossia e Serena Marziale. Il film, girato a Napoli e in Campania, affronta tematiche contemporanee attraverso un mix di romance e dramma, offrendo uno spaccato della società italiana del nuovo millennio.

Il regista Vito Zagarrio, nato a Firenze e residente a Roma, è un esperto nel campo cinematografico, con una vasta esperienza accademica e artistica. Ha diretto diversi lungometraggi e documentari, ottenendo riconoscimenti sia nazionali che internazionali.

