Arriva il ventennale della Maratona di Ragusa

La Maratona di Ragusa del 19 gennaio 2025 segnerà il ventennale di questa importante competizione, considerata una delle principali maratone in Sicilia e un punto di riferimento anche a livello nazionale. Questo evento rappresenta la prima grande maratona dell’anno in Italia, richiamando atleti da tutto il mondo, attratti non solo dalla sfida dei 42,195 km, ma anche dalla bellezza di Ragusa, capitale del Barocco siciliano.

Sostenuta dal Comune di Ragusa e con il supporto del sindaco Giuseppe Cassì e dell’assessore allo sport Simone Di Grandi, la manifestazione ha un forte impatto emotivo per i partecipanti, che possono scegliere tra la maratona completa, la mezza maratona Straragusa e altre competizioni. La Straragusa, come la maratona, è inserita nel calendario nazionale FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera).

Oltre alla maratona e alla Straragusa, ci saranno la Walking K21, una camminata non competitiva, e la Family Run di 3,2 km, che partirà da Piazza San Giovanni. Le altre competizioni avranno come centro nevralgico Via F. Rossitto a Ragusa Alta, con la maratona che inizierà alle ore 8:00 davanti al Liceo Scientifico E. Fermi, seguita dalla Walking alle 9:00 e dalla Straragusa alle 9:45.

Le iscrizioni sono già aperte, e chi si iscrive entro il 30 ottobre potrà usufruire di tariffe scontate: 30 euro per la maratona e 18 per la mezza maratona. È un’opportunità per vivere Ragusa in modo diverso, scoprendo le sue zone più belle in una giornata dedicata allo sport e al benessere all’aria aperta.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ASD No al Doping Ragusa al numero 3315785084 o visitare il sito www.maratonadiragusa.com.

