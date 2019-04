Arriva il Giro di Sicilia anche a Comiso. Interdetto traffico verso l'aeroporto venerdì 5 aprile dalle 14 alle 16 - Ragusa Oggi

Arriva il Giro di Sicilia anche a Comiso. Interdetto traffico verso l’aeroporto venerdì 5 aprile dalle 14 alle 16

Il comandante del Corpo di Polizia Municipale di Comiso, la dott.ssa Anna Dibennardo, fa sapere che giorno 5 aprile, in occasione del giro ciclistico di Sicilia, alcune importanti arterie urbane ed extraurbane saranno interdette al traffico veicolare dalle ore 14.00 alle ore 16.00. In particolare sarà interdetta la SP 5 , ingresso aeroporto di Comiso e tutti i varchi d’accesso del tratto, per cui sarà necessario fare un percorso alternativo dalla SP4.

La segnaletica comunque sarà ben visibile a partire dalla rotonda di C/da Bellona ( strada Comiso/Pedalino). Si consiglia pertanto a chi dovesse imbarcarsi all’aeroporto, di raggiungere l’aerostazione prima delle ore 14.00. Chiusa anche la SS 115 nel tratto che va da Comiso all’ Interspar ( ex ipermercato Dune) e vice versa, e relativi varchi insistenti nel tratto viario. Anche in questo caso, la segnaletica sarà evidente. Interdetto il traffico veicolare anche in via Eucalipti/via Sciascia, ( uscita da Comiso verso Chiaramonte e vice versa) e relativi varchi d’accesso. Infine, sempre dalle ore 14.00 alle ore 16.00, resta chiusa al traffico anche la via Gandhi ( strada che fiancheggia il parco dell’Ippari) ed eventuali varchi d’accesso.