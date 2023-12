Arriva il bonus affitti della Regione: ne beneficeranno oltre 10 mila famiglie

Il “Bonus affitti” per il 2021 è stato confermato e sarà erogato alle oltre 10.000 famiglie siciliane che hanno presentato domanda ed erano ammesse al contributo, come indicato nella graduatoria. La Regione Siciliana ha destinato quasi 17 milioni di euro per sostenere queste famiglie nelle spese di locazione.

LA PROCEDURA

L’assessore regionale delle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha confermato che la procedura per l’erogazione del contributo è stata completata e entro metà della prossima settimana le somme saranno accreditate sui conti correnti delle famiglie beneficiarie. Questo sostegno finanziario arriverà prima delle festività natalizie, fornendo un sollievo economico a chi ha subito gli impatti della crisi post Covid-19.

Le domande accettate ammontano a 10.524 e sono distribuite tra le nove province siciliane, con Palermo in testa con il numero più alto di beneficiari, seguito da Catania, Messina e così via. I criteri di ammissibilità includevano requisiti legati all’Isee e al reddito familiare, richiedendo un Isee inferiore a 15.347,85 euro o un reddito fino a 35.000 euro, con una diminuzione del reddito Irpef di almeno il 25% a causa della pandemia da Covid-19.