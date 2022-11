Arriva il black friday, ma attenzione alle truffe: i consigli utili

Si avvicina il Black Friday, la settimana di sconti speciali nei negozi fisici e virtuali attesissima dai consumatori. Anche quest’anno i cittadini sono intenzionati a ricorrere a promozioni e offerte del Black Friday in modo da risparmiare sulla spesa per abbigliamento, hi-tech, elettrodomestici, accessori, ecc., e contenere almeno in parte gli effetti dell’inflazione – analizza il Codacons – Ma soprattutto i consumatori sfrutteranno la settimana di sconti per anticipare i regali di Natale: in base alle stime dell’associazione quest’anno sotto l’albero degli italiani 1 regalo su 2 sarà stato acquistato proprio durante il Black Friday.

Francesco Tanasi Segretario Nazionale Codacons spiega che la settimana degli sconti è una occasione non solo per gli utenti, ma anche per i cyber-criminali: durante il periodo di promozioni si impennano infatti le truffe sul web e i tentativi di furto di dati bancari, che possono avere conseguenze pesanti per i consumatori.

Per tale motivo, in vista del Black Friday, Tanasi diffonde i consigli utili per evitare fregature e brutte sorprese:

Acquistate solo da siti Internet sicuri, protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibili dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo.

Acquistate solo da venditori sicuri. Controllare che nei feedback siano riportati correttamente i dati della società titolare dell’attività commerciale.

Confrontate sempre i prezzi, sia online sia nei negozi fisici. Attenzione agli sconti troppo elevati.

Controllate che sia riportato oltre al prezzo iniziale del prodotto anche quello finale, comprensivo di spese di spedizione o tasse.

Controllate la data di spedizione e verificare sempre da dove viene spedito il prodotto.

Conservate sempre una copia dell’ordine effettuato e verificate che esista la possibilità di disdirlo senza pagamento di penali.

Sul web pagate o tramite paypal o carte prepagate (meglio evitare bonifici o carte di credito), e non comunicate mai i vostri dati personali, sia via telefono, sia via mail. Non inserite mai dati privati online.

Ricordare che per legge la merce si può restituire quando si acquista fuori dagli esercizi commerciali fisici entro 14 giorni.

Per gli acquisti online verificare le condizioni di recesso applicate dal venditore online e ricordate che la garanzia vale anche per i prodotti acquistati online.

Se il prodotto o il servizio acquistato hanno un difetto di conformità o di produzione avete dritto alla sostituzione o al rimborso.