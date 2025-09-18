L’ASP di Ragusa rinnova il proprio impegno nella prevenzione oncologica femminile con una giornata speciale dedicata all’HPV DNA Test, esame fondamentale per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina. L’iniziativa si terrà giovedì 25 settembre 2025 in tutti i consultori familiari della provincia di Ragusa ed è rivolta gratuitamente alle donne di età compresa […]
Arriva ad Ispica il laboratorio GiocoBanda. I bambini a scuola di musica bandistica
18 Set 2025 10:58
Per giocare c’è sempre tempo e per imparare ce n’è ma si deve cercare ed amare e magari guardare a nuovi orizzonti. Lasciare telefonini e computer per appassionarsi alla musica, quella propria di una banda musicale in una Ispica dove questa tradizione è ai massimi livelli con professionalità quanto mai importanti. Nella cittadina ispicese è nato il laboratorio, aperto dai 5 anni in su ed aperto sia a chi è già iscritto alla scuola musicale e sia a chi desidera avvicinarsi alla musica in modo libero e spensierato, senza l’impegno di un corso formale. Non mancano, comunque, i momenti di gioco e di divertimento fra ping pong e calcio balilla. A promuovere questo progetto il Corpo bandistico Città di Ispica sul claim “fai il primo passo al ritmo della banda” che spiega le finalità: “la banda è da sempre un luogo di regole sane, dove ci si rispetta, si coltiva la collaborazione e si cresce insieme: un piccolo mondo dove si impara a condividere, ascoltare e costruire amicizie vere. È anche il nostro modo di fare socialità con bambini e ragazzi, offrendo un servizio concreto alla comunità – spiegano i promotori del progetto – stiamo lavorando alla preparazione dei corsi della scuola musicale e del laboratorio GiocoBanda, così da poter organizzare al meglio la partecipazione di tutti e fare entrare i bambini in questo mondo, il mondo delle bande musicali che rappresentano musica ma anche relazioni umane”.
© Riproduzione riservata