Arriva ad Ispica il laboratorio GiocoBanda. I bambini a scuola di musica bandistica

Per giocare c’è sempre tempo e per imparare ce n’è ma si deve cercare ed amare e magari guardare a nuovi orizzonti. Lasciare telefonini e computer per appassionarsi alla musica, quella propria di una banda musicale in una Ispica dove questa tradizione è ai massimi livelli con professionalità quanto mai importanti. Nella cittadina ispicese è nato il laboratorio, aperto dai 5 anni in su ed aperto sia a chi è già iscritto alla scuola musicale e sia a chi desidera avvicinarsi alla musica in modo libero e spensierato, senza l’impegno di un corso formale. Non mancano, comunque, i momenti di gioco e di divertimento fra ping pong e calcio balilla. A promuovere questo progetto il Corpo bandistico Città di Ispica sul claim “fai il primo passo al ritmo della banda” che spiega le finalità: “la banda è da sempre un luogo di regole sane, dove ci si rispetta, si coltiva la collaborazione e si cresce insieme: un piccolo mondo dove si impara a condividere, ascoltare e costruire amicizie vere. È anche il nostro modo di fare socialità con bambini e ragazzi, offrendo un servizio concreto alla comunità – spiegano i promotori del progetto – stiamo lavorando alla preparazione dei corsi della scuola musicale e del laboratorio GiocoBanda, così da poter organizzare al meglio la partecipazione di tutti e fare entrare i bambini in questo mondo, il mondo delle bande musicali che rappresentano musica ma anche relazioni umane”.

© Riproduzione riservata