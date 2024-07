Arresti sanità: Asp di Ragusa, garantiamo continuità reparto

“Si apprende a mezzo stampa della complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura di Catania, che ha portato all’emissione di una misura cautelare nei confronti del dottor Antonino Nicosia, attuale direttore della Uoc di Cardiologia del Po “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Confidando che il dottor Nicosia possa prontamente dimostrare la propria estraneità rispetto ai fatti contestati ed esprimendo, al contempo, piena fiducia nell’operato della magistratura, questa Direzione assumerà tutte le decisioni consequenziali e necessarie per garantire la continuità assistenziale di un reparto d’eccellenza come quello della Cardiologia di questa Azienda”. Lo scrive in una nota la Direzione strategica dell’Asp di Ragusa.

© Riproduzione riservata