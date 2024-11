Arrestato presunto colpevole attentato ad agenzia funebre di Comiso

Svolta nelle indagini per l’attentato incendiario e l’esplosione nell’agenzia di pompe funebri del 6 novembre scorso a Comiso. Una violenta esplosione squarciò il silenzio della notte nella notte tra il 5 e il 6 novembre e distrusse la sede dell’agenzia di via Attilio Regolo, danneggiando seriamente le abitazioni situate di fronte, gli appartamenti al piano superiore.

Vennero distrutte anche le auto posteggiate lungo la strada. L’uomo è stato individuato grazie alle indagini condotte dalla Polizia e arrestato l’11 novembre scorso. La Polizia si è recata nella sua abitazione e durante la perquisizione è stata ritrovata una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa.

Proprio il ritrovamento dell’arma ha fatto scattare l’arresto dell’uomo che ora si trova nel carcere di Ragusa. L’uomo è stato denunciato a piede libero per il gravissimo attentato incendiario, per il quale sarebbe stato utilizzato sia materiale pirotecnico sia del liquido infiammabile sino a provocare una violenta esplosione. L’uomo ha indicato come legale difensore l’avvocato Franco Vinciguerra.

La notizia dell’arresto, pur se non ufficiale, si è già diffusa in città.

© Riproduzione riservata