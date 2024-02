Arrestato mentre commetteva un furto in abitazione: è successo a Vittoria

Arrestato in flagranza di reato mentre tentava un furto in abitazione. E’ successo a Vittoria. Un giovane di 26 anni è stato beccato in seguito ad una segnalazione pervenuta in sala operativa. Il giovane è stato bloccato mentre era ancora nell’abitazione e, in seguito alla perquisizione sono stati ritrovati strumenti atti allo scasso e tutto l’occorrente per commettere il furto.

IDENTIFICATO L’AUTORE DEL FURTO



Gli accertamenti condotti dagli operatori della Squadra Volanti hanno permesso di identificare l’autore del furto, un pregiudicato locale con numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio.

L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

