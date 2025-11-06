Arrestato a Vittoria per furto in abitazione: la polizia acquisisce prove che lo incastrano

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 34 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, è indagato per furto aggravato in abitazione.

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, hanno preso avvio dopo un furto commesso lo scorso ottobre in un’abitazione della città. L’attività investigativa ha consentito di raccogliere elementi indiziari a carico del sospettato, poi denunciato alla Procura della Repubblica.

Sulla base degli accertamenti svolti, la Procura ha richiesto l’applicazione della misura cautelare, successivamente accolta dal giudice per le indagini preliminari. Il provvedimento è stato eseguito dagli uomini del Commissariato, che hanno condotto l’arrestato presso la propria abitazione per l’applicazione degli arresti domiciliari.

Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità in altri episodi analoghi avvenuti nel territorio comunale.

© Riproduzione riservata