“Arkè – un dentista per amico”: protocollo d’intesa a Ragusa per le cure dentistiche di minori in grave disagio sociale ed economico

Mercoledì 2 ottobre, alle 17, si terrà presso la Sala AVIS in via Vittorio Emanuele Orlando a Ragusa l’incontro intitolato “Arkè – Un dentista per Amico”. Durante l’incontro verrà presentato il protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Ragusa e l’Associazione Arké, che illustra le attività destinate ai minori in condizioni di grave disagio sociale ed economico.

Cure dentistiche gratuite

Arké si dedica a fornire cure dentistiche gratuite e programmi di prevenzione per i minori. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, ma è particolarmente indirizzato a chi lavora con minori in difficoltà, come educatori e referenti alla salute degli istituti scolastici, oltre a professionisti del settore dentale come dentisti, odontoiatri e igienisti.

La salute orale è fondamentale per il benessere generale e lo sviluppo sociale dei bambini, e attraverso questo progetto Arké offre ai minori la possibilità di ricevere visite di controllo e cure dentistiche senza costi, contribuendo così al loro miglioramento complessivo.

