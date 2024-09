Ardens Comiso serie C. Inizia l’era di Young Lye Won. Si potenzia il settore giovanile

Lunedì prossimo, 9 settembre, prenderà il via la preparazione precampionato dell’Ardens, con importanti novità per la stagione imminente. La guida tecnica della prima squadra, che parteciperà al campionato di Serie C, sarà affidata a Young Lye Won, un’allenatrice italo-coreana che ha segnato la storia della pallavolo italiana, avendo giocato in Serie A-1 con la Gierre Roma e poi in Calabria e Sicilia. Won sarà supportata dal figlio, Boram Alfieri, che ricoprirà il ruolo di vice allenatore.

L’arrivo di Won ha suscitato grande curiosità e attesa nell’ambiente della pallavolo siciliana. Dopo essersi allontanata dal mondo sportivo per qualche anno, Won ha deciso di accettare la proposta dell’Ardens, una squadra con cui aveva avuto contatti più di 20 anni fa, anche se l’accordo non si concretizzò mai e Won non indossò mai la casacca da giocatrice. Ora, però, tornerà in campo in veste di allenatrice.

Nelle ultime settimane, la società ha completato lo staff tecnico, riconfermando le allenatrici Concetta Marchisciana, Maria Giovanna Pillitteri e Katia Spagna per il settore giovanile.

Concetta Marchisciana, che è stata a lungo alla guida della prima squadra, si dedicherà al settore giovanile, allenando un gruppo di ragazze tra i 10 e i 12 anni provenienti dai centri Cas, mentre un gruppo Under 13 sarà seguito anche da Won.

Maria Giovanna Pillitteri sarà alla guida dei gruppi Under 14 e Under 16, mentre Katia Spagna completerà lo staff tecnico delle giovanili con altri gruppi. Le giovani atlete parteciperanno ai campionati Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18.

Inoltre, la società sta pianificando la partecipazione ai campionati di Prima o Seconda Divisione, come da tradizione dell’Ardens, dove saranno impiegate le atlete più giovani provenienti dai gruppi “under”, offrendo loro l’opportunità di acquisire esperienza agonistica.

© Riproduzione riservata