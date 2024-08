ARD Discount offre un sostegno concreto aderendo con tutti i suoi punti vendita alla carta “Dedicata a Te” per i nuclei familiari più in difficoltà

ARD Discount conferma la sua adesione al progetto nazionale riguardante la social card “Dedicata a Te”, un’iniziativa promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) per dare un aiuto concreto alle famiglie con un Isee fino a 15.000 euro annui. Il valore è di 500 euro e ne beneficeranno circa 1,3 milioni di nuclei familiari in tutta Italia. I nuclei familiari saranno direttamente contattati dai Comuni o dall’Inps.

I benefici per chi possiede la carta



A partire da settembre 2024, i possessori della carta potranno beneficiare di uno sconto del 15% sui beni di prima necessità presso i punti vendita ARD Discount, con l’esclusione delle bevande alcoliche. Questo sconto sarà cumulabile con altre promozioni in corso e sarà valido per una vasta gamma di prodotti, inclusi quelli a marchio DOP e IGP, ortaggi, prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola.

“Da 30 anni siamo fortemente radicati sul territorio, sempre vicini ai nostri clienti con iniziative solidali – spiega Marco Sgarioto, Amministratore Delegato di Ergon SpA a cui fa capo l’insegna ARD Discount – Proseguiamo in questa direzione con l’adesione alla Carta “Dedicata a Te”. Offrire uno sconto del 15% è un impegno significativo per rendere più accessibili i beni di prima necessità e supportare concretamente le famiglie più in difficoltà”.



Con questa iniziativa, ARD Discount conferma il suo impegno verso le famiglie in difficoltà, garantendo un aiuto concreto nella spesa quotidiana.

