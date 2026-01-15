ARD Discount a Marca 2026: oltre 265 store, MDD al 60% e più di 200 nuovi lanci in arrivo

ARD Discount, l’insegna che fa capo a Ergon S.p.A., è tornata per il sesto anno consecutivo a Marca – il salone internazionale della marca del distributore a Bologna per presentare i risultati del 2025, i progetti futuri e i nuovi prodotti a marchio.

Marco Sgarioto, amministratore delegato di Ergon, sottolinea l’importanza del 2025 per l’insegna e il valore della partecipazione alle due giornate del Marca: “Il 2025 è stato un anno di importante sviluppo per ARD Discount. Tra i risultati più significativi, il superamento dei 20 store in Sardegna, che rafforza la nostra presenza sull’isola e il legame con le comunità locali. Un traguardo reso possibile anche grazie alla collaborazione con Fratelli Ibba, realtà imprenditoriale radicata da oltre 70 anni nel settore della GDO, che ha pienamente sposato il progetto ARD Discount e ne sta favorendo la diffusione con un piano di aperture capillari. Anche in Puglia abbiamo registrato una crescita importante, con l’apertura di 9 nuovi punti vendita che portano la rete complessiva a 265 store. Marca rappresenta per noi un appuntamento strategico, un’occasione per raccontare il percorso che stiamo portando avanti e condividere con i nostri partner i frutti di un impegno costante verso l’innovazione. Lo sviluppo della Marca del Distributore è strettamente legato alla crescita della rete: la MDD ha confermato il suo ruolo centrale, non solo come pilastro dell’assortimento, ma anche come leva distintiva di fidelizzazione e costruzione della fiducia. Con investimenti mirati e un approccio sempre orientato alla qualità, siamo pronti ad affrontare il 2026 con nuovi obiettivi e rinnovata determinazione, consolidando la nostra posizione nel mercato e rispondendo alle esigenze di un consumatore sempre più attento ed esigente.”

Nel 2025, l’MDD ha avuto un ruolo centrale, rappresentando il 60% del fatturato e dell’assortimento complessivo. È stato un anno di sviluppo e innovazione, segnato da numerosi ampliamenti di assortimento e nuovi lanci. Questo risultato è stato possibile grazie a un’attenta strategia commerciale sempre più orientata alla qualità e al valore della Marca del Distributore, con l’obiettivo di fidelizzare i clienti puntando su un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il 2025 è stato anche un anno di forte spinta sul fronte digitale. ARD Discount ha continuato a investire nella propria strategia digitale, puntando sull’App ARD come strumento centrale di relazione con i clienti. A un anno dal lancio, l’App ha già conquistato migliaia di utenti ed è stata protagonista di iniziative di grande successo come il concorso “hAPPy Birthday!”, con premi giornalieri e superspese settimanali.

Accanto al digitale, resta centrale il contatto diretto con le persone, come dimostra l’ARD Summer Beach Tour 2025, progetto estivo che ha fatto tappa in numerose spiagge siciliane e calabresi portando giochi, musica, animazione e gadget. Un’iniziativa che ha rafforzato il legame con i clienti e raccontato il volto più autentico dell’insegna: vicina alle persone, presente sul territorio e attenta all’ascolto.

Un ruolo fondamentale in questi risultati è stato svolto dalle collaboratrici e dai collaboratori, vero motore della crescita dell’insegna. La loro professionalità, passione e spirito di squadra rappresentano un valore aggiunto insostituibile, messo ogni giorno al servizio del cliente. Grazie a loro, Ergon S.p.A. continua a consolidare la propria presenza nel Sud Italia e a guardare con fiducia alle sfide future.

ARD Discount: i nuovi prodotti in anteprima a Marca

Al centro della partecipazione di ARD Discount a Marca 2026 c’è l’ampio ventaglio di nuovi prodotti a marchio, che spaziano dall’alimentare alla cura della persona, della casa e della prima infanzia.

Grande attenzione è riservata alla linea “Terre e Tesori”, che si arricchisce di referenze di alta qualità come il Pesto di Pistacchio 75%, il Panettone Dubai Style senza canditi e uvetta e la crema spalmabile al pistacchio con kadayif. Accanto a queste, tornano protagonisti prodotti legati al territorio come il Miele di Sulla di Sicilia. Sempre della stessa linea, saranno presentate in anteprima le nuove pizze gourmet cotte su pietra, in cinque varianti ispirate alla tradizione e alla valorizzazione delle eccellenze locali: dai pomodorini con burrata e alici di Cetara, alla Mortadella Bologna IGP con provolone e granella di pistacchio, fino alla Salsiccia di Calabria DOP, allo speck con burrata e pomodorini e alla combinazione tonnetto striato, cipolla rossa di Tropea e ‘nduja di Spilinga. Anche l’offerta nel comparto gelati si è arricchita con il Cono e lo Stecco al Pistacchio di Sicilia, ampliando un assortimento che punta su qualità e gusto.

Novità anche per la linea “Optimo”, che presenta nuovi stecchi gelato al gusto nocciola e cocco, affiancati da gelati in barattolo al caramello salato, nocciola e pistacchio, pensati per una pausa golosa in ogni momento della giornata. L’attenzione alle esigenze alimentari si conferma centrale con un assortimento senza lattosio in continua espansione, che comprende robiola con fermenti lattici e senza conservanti, ricottine fresche e fior di mozzarella, oltre a una gamma di gelati Mix senza lattosio, tutti pensati per offrire gusto e leggerezza anche ai consumatori intolleranti.

Per la linea “Sicilsole”, l’assortimento si amplia con nuovi legumi secchi 100% italiani, tra cui lenticchie mignon, lenticchie rosse, lenticchie giganti, fave sgusciate, orzo e farro perlato, misti legumi e cereali, ceci, piselli verdi spezzati, fagioli borlotti e cannellini, a testimonianza dell’impegno verso una dieta equilibrata e tradizionale.

Anche “Tesori del Cuoco” presenta importanti novità, con l’arrivo di una gamma di referenze pensate per rispondere alle esigenze moderne: insalata russa, salsa tonnata, insalata capricciosa, pesto rosso e salsa barbecue in formato da 495g. A queste si aggiungono il pesto di pistacchi pronto da scaldare in padella in un minuto, il sugo pronto al salmone affumicato e quello al cacio e pepe, che completano un’offerta pratica e gustosa.

Ampio spazio è riservato anche alla cura della casa, con l’introduzione dei nuovi detersivi liquidi “Ionix”, proposti in tre varianti specifiche: Total Care, Odor Protection ed Extra Clean sviluppate per garantire una pulizia efficace e attenta ai diversi tessuti. Le nuove formulazioni sono pensate per soddisfare le esigenze di lavaggio quotidiano e includono anche prodotti per lavaggi rapidi, ideali per un risultato ottimale in tempi ridotti. L’attenzione alla sostenibilità si riflette anche nel packaging, studiato per ridurre l’impatto ambientale.

Nell’ambito pet food, la linea “Purams” si espande con crocchette al maiale Premium per cani adulti mini taglia (monoproteica), croccantini ricchi in maiale e con riso per gatti esigenti con aggiunta di FOS, MOS e krill, e nuovi paté al manzo e al maiale per cani adulti, pensati anche per soggetti con sensibilità alimentari.

La linea “Tale of Essence”, dedicata alla cura della persona, si arricchisce con nuove referenze per la detersione e il trattamento viso, come latte detergente, tonico, struccante bifasico e creme antiage all’acido ialuronico, aloe vera e bava di lumaca, affiancati da sieri e creme idratanti per il giorno e la notte. Non mancano prodotti specifici per mani, piedi e gambe, a base di aloe, argan, alghe rosse e formulazioni rinfrescanti con talco e menta. L’offerta body & hair care include scrub, oli, maschere rigeneranti e gel per capelli, mentre tra i deodoranti arrivano nuove varianti spray per uomo, donna e unisex (0% alcool), roll-on delicati e talco profumato. Una gamma ampia e accessibile, pensata per rispondere al bisogno quotidiano di benessere e cura personale.

Infine, importanti novità anche per il marchio “Sofly”, che rafforza la propria presenza nel mondo baby con i nuovi pannolini Ultra Comfort nelle taglie Maxi (7-18 kg), Junior (11-25 kg) ed Extra Large (15-30 kg). Sul fronte dell’igiene femminile, si amplia l’assortimento con nuovi assorbenti giorno e notte, in versione anatomica, ultra con ali in pacco doppio e salvaslip, pensati per garantire comfort, protezione e sicurezza in ogni momento della giornata.

Tra i prodotti più apprezzati del 2025 si segnala infine l’Uovo Magico di Natale, una novità dolciaria che ha riscosso grande successo tra grandi e piccoli durante le festività.

“Anche quest’anno, i prodotti a marchio saranno i protagonisti della nostra presenza a Marca” – ha continuato Sgarioto – Il nostro impegno verso l’innovazione, la qualità e il controllo costante ha consolidato negli anni il legame tra ARD Discount e i consumatori, che riconoscono nel rapporto qualità-prezzo uno dei nostri principali punti di forza”. Inoltre, nel 2026, ARD Discount prevede di sviluppare 400 nuove lavorazioni, con 200 nuovi lanci e 200 restyling e interventi in etichetta, dimostrando ancora una volta la volontà di rispondere alle esigenze in continua evoluzione del mercato e di investire nella crescita del proprio assortimento.

Continua la collaborazione con l’attore Nino Frassica

Prosegue anche nel 2026 la collaborazione tra ARD Discount e Nino Frassica, storico volto dell’insegna e protagonista di una comunicazione capace di unire ironia, immediatezza e riconoscibilità. La partnership evolve in una chiave sempre più moderna e digitale, con un focus sulla creazione di contenuti social che combinano intrattenimento e promozione, rafforzando il dialogo con un pubblico trasversale e multigenerazionale. Grazie al suo stile inconfondibile e al forte legame con il pubblico, Frassica continua a rappresentare un elemento distintivo della comunicazione ARD, contribuendo a rendere il brand vicino, autentico e coerente con il proprio messaggio: “Conviene saper scegliere”.

