Approvazione progetto Rg-Ct. La Rosa: “Dopo 30 anni d’attesa c’è poco da festeggiare. Bisognerebbe chiedere scusa”

“Approvazione del progetto esecutivo della Ragusa-Catania, un passo senz’altro importante ma c’è poco da festeggiare. Perché, dopo oltre trent’anni di attese, non c’è nulla da celebrare se non prendere atto dell’incapacità di una parte della nostra classe dirigente (solo alcuni tra questi si salvano) che non ha saputo dare risposte in tempi ragionevolmente moderati. Anzi, bisognerebbe solo chiedere scusa ai cittadini del territorio ibleo”. E’ la riflessione che arriva da Andrea La Rosa, presidente provinciale Mpsi e responsabile provinciale Enti locali della Lega.



“Naturalmente – continua La Rosa – ci auguriamo che si possa cambiare passo rispetto alle realtà infrastrutturali di cui è dotato il nostro territorio e che però stancamente si stagliano all’orizzonte. Per compiere un solo passo in avanti si attende per decenni e poi per completare problemi a bizzeffe. Naturalmente, non vogliamo essere disfattisti ma diciamo soltanto che c’è bisogno di un iter spedito sia per quanto riguarda la Ragusa-Catania oltre che per tutte le altre infrastrutture che avrebbero bisogno di un’adeguata attenzione per essere attivate (come, ad esempio, l’autoporto di Vittoria) o definitivamente rilanciate (come il porto di Pozzallo).

Solo così riusciremo ad uscire dalla situazione di grande precarietà con cui, ormai in maniera costante, ci troviamo costretti a fare i conti e consentitemi di esternare la mia totale delusione per un risultato tardivo che rappresenta, comunque, a eccezione di qualcuno, un fallimento politico e istituzionale per la nostra provincia”.

