Approvata la Finanziaria, fondi migranti per Comune di Modica. Emendamento Campo per acquistare Villa Ottaviano a Marina e rifinanziata legge su Ibla

L’approvazione della finanziaria regionale è stata il risultato di una lunga maratona parlamentare durata otto ore e che alla fine ha visto l’approvazione nella notte. Ma che cosa arriverà al territorio ibleo?

I FONDI

Tra gli emendamenti approvati, vi sono sostanziali riconoscimenti economici per le città insignite delle bandiere Blu, Verde e Lilla, nonché per quelle che hanno adottato politiche di riduzione dell’utilizzo della plastica. Anche i Comuni che affrontano il problema del randagismo riceveranno fondi raddoppiati rispetto al passato, destinati a sostenere le spese per la gestione dei cani randagi. Parte di questi fondi, inoltre, sarà destinata ai Comuni che hanno affrontato le sfide legate al fenomeno migratorio, con la novità della partecipazione di Modica a questa redistribuzione.

Ci saranno importanti risorse, il doppio rispetto al passato, da redistribuire in parti uguali per il 50% e in base agli arrivi per il restante 50% a quei Comuni in considerazione delle difficoltà incontrate nell’affrontare il fenomeno migratorio. Tra questi, per la prima volta, compare anche il nome della Città di Modica. A beneficiare dei contributi regionali (2,5 milioni di euro) anche le Città dentro i cui territori insistono siti UNESCO che verranno ripartiti per il 60% in parti uguali e per il restante 40% in base alla popolazione. Un occhio di riguardo (2,5 milioni) anche ai bisogni delle famiglie ed in particolare per chi ha figli in età scolastica ed universitaria, grazie ai contributi per gli studenti pendolari che studiano negli atenei siciliani che avranno il rimborso dei biglietti del trasporto. Altri due provvedimenti sono l’incentivo per l’occupazione con trasformazione dei contratti da tempo part time a full time e da tempo determinato a tempo indeterminato. Per 10 Comuni della provincia iblea ( Modica, Ragusa, Scicli, Ispica, Pozzallo, Giarratana, Monterosso, Vittoria, S.Croce Camerina e Comiso) si aggiungono fondi finalizzati alla realizzazione di impianti sportivi di quartiere, infrastrutture viarie, illuminazione pubblica ed in generale per la socialità e l’aggregazione giovanile.

GLI EMENDAMENTI E LE SOMME NEL DETTAGLIO

Per quanto riguarda le somme destinate alla provincia di Ragusa, ecco quanto è stato stanziato. A darne notizia, l’onorevole Ignazio Abbate che ha anche firmato tutti questi emendamenti.

150 mila euro per la realizzazione dell’illuminazione pubblica sulla SP59 tra i territori di Ragusa, Modica e Giarratana.

100 mila euro per il Comune di Ispica per la realizzazione dell’illuminazione artistica dei prospetti esterni del Palazzo Bruno – Alfieri, delle basiliche Maria SS Annunziata e S.Maria Maggiore.

100 mila per il Comune di Comiso per interventi di installazione di attrezzature ludiche inclusive da posizionare nell’area gioco comunale del parco dell’Ippari e nella Villa Comunale di Pedalino.

100 mila euro per il Comune di Scicli per interventi di ristrutturazione del lavatoio comunale di Via Dolomiti.

100 mila euro per il Comune di Giarratana per la costruzione del muro di sostegno a monte della via di fuga dell’abitato verso la SS194 (ex linea ferrata)

100 mila euro per il Comune di Monterosso Almo per lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ed efficentamento energetico della Piscina Comunale.

100 mila euro per il Comune di Vittoria per interventi di adattamento ed adeguamento del cortile dell’Istituto Professionale del plesso G.Marconi.

100 mila euro per il Comune di S.Croce Camerina per interventi di riqualificazione dell’impianto sportivo per soggetti con disabilità delle vie Tolstoj e C.da Rosalia.

100 mila euro per il Comune di Pozzallo per interventi di riqualificazione dello stadio comunale di c.da Palamentano.

100 mila euro per il Comune di Ragusa per la riqualificazione del fabbricato del centro sportivo Gesuiti a Marina di Ragusa.

LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI ASU

La stabilizzazione di 4.000 lavoratori ASU è stata affrontata in modo approfondito. Inoltre, 10 Comuni della provincia iblea riceveranno fondi per realizzare impianti sportivi di quartiere, infrastrutture viarie, illuminazione pubblica e promozione di attività sociali e giovanili.

LE CRITICHE DI DIPASQUALE

Il deputato del Partito Democratico all’Ars, Nello Dipasquale, ha espresso il suo rammarico riguardo alla gestione della Finanziaria durante la lunga seduta che ha portato all’approvazione. Ha sottolineato che la manovra è stata affrontata in fretta a causa di una convinzione errata del governo riguardo alla necessità di completare la manovra entro il 31 dicembre per la Sicilia. Questo ha compresso i tempi e non ha consentito al Parlamento di analizzare approfonditamente i provvedimenti.

Ma non è tutto: il deputato Nello Dipasquale ha criticato il governo regionale per la scarsa attenzione dedicata all’agricoltura e alla zootecnia, settori che sono considerati pilastri dell’economia siciliana, evidenziando che tali ambiti non sono stati adeguatamente presi in considerazione nella finanziaria.

Infine, ha sollevato il problema dei mancati ristori per i danni causati dalle calamità naturali. Ha sottolineato che per quanto riguarda il ciclone Athos, solo lo 0,6% dei 88 milioni di danni è stato risarcito, evidenziando un notevole ritardo nei pagamenti. Ha inoltre affermato che non è stata concessa alcuna somma dalla Regione e dallo Stato per il ciclone dell’8 e 9 febbraio 2023, sottolineando l’inerzia del governo su questo fronte.

RIFINANZIATA LEGGE SU IBLA

Sono stati stanziati 1,5 milioni di euro per rifinanziare la legge 61/81 relativa al centro storico di Ragusa Ibla. In aggiunta, il Comune di Ragusa riceverà fondi a seguito degli sforzi per gestire l’accoglienza dei migranti, essendo stato precedentemente escluso dall’elenco dei beneficiari di risorse.

La legge speciale riguardante Ibla è stata rifinanziata con la stessa somma degli anni precedenti, 1,5 milioni di euro, per continuare il processo di rinascita del quartiere.

EMENDAMENTO PER VILLA OTTAVIANO A MARINA DI RAGUSA

E’ stato anche approvato un emendamento della deputata del M5S Stefania Campo. L’emendamento prevede un contributo straordinario di un milione e mezzo di euro per l’acquisizione di Villa Ottaviano in via Dandolo a Marina di Ragusa. Questo edificio, di grande valore e in stile Liberty, sarà destinato a ospitare gli uffici della Delegazione comunale nella frazione marinara.

La decisione di destinare questa somma all’acquisizione dell’immobile è stata presa considerando che gli spazi della Delegazione di via Brin sono stati utilizzati per ampliare una scuola, a causa dell’aumento delle famiglie residenti. Pertanto, l’obiettivo è quello di fornire una nuova sede comunale anche nella frazione di Marina di Ragusa per gli uffici attualmente in affitto.

Ora, l’invito è rivolto all’Amministrazione affinché avvii i contatti con i proprietari interessati alla vendita, al fine di attuare rapidamente l’acquisto dell’immobile e rendere operativa la struttura già prima della prossima stagione estiva.