Appena una pioggerellina ed ecco lo scempio. A Cava d’Aliga divennta difficile andare in spiaggia

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Sorpresa stamattina per alcuni villeggianti di Cava d’Aliga. Raggiungere la spiaggia fra fango e residui vegetali è apparso di prima mattina alquanto arduo. Ma cosa è successo? Nel tratto sottostante la strada provinciale da sempre c’è stata una “fiancata” di vegetazione spontanea che ha avuto la funzione (benedetta!) di fermare la discesa su strada della terra che la caratterizza creando una piccola montagnola. Ebbene questa vegetazione spontanea è stata rimossa per dare una nuova fisionomia ai luoghi e piantumare nuove specie grasse forse per dare più tono ai luoghi.

E’ chiaro, però, che non sono stati fatti i conti con eventuali piogge e la natura scoscesa dei luoghi che avrebbero portato su strada terra e fanghiglia. E’ accaduto, invece, tutto stanotte dopo una pioggerellina non eccessivamente invasiva che ha ridotto i luoghi quasi impraticabili con il rischio di pericolose “scivolate”.

Qualche riflessione sarebbe d’obbligo: la mano dell’uomo a volte crea “scompiglio” nella natura ed il caso che oggi si registra a Cava d’Aliga nel tratto di strada che porta alla spiaggia chiama ad una riflessione attenta su quello che può venire da eventi naturali, sia di poca entità che di grande entità. Stamattina i social guardano “diritto” a quando accaduto postando foto eloquenti di quanto accaduto e denunciano lo scempio fatto.

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