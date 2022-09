Appassionatamente Virtus! Presentata la squadra e il nuovo progetto sportivo in serie B. Da sostenere tutti in campo. VIDEO

Appassionatamente Virtus. Perché sicuramente di passione si tratta, la passione per la palla a spicchi, per il rumore che fa il canestro quando si va a segno, per il gioco che deve essere di squadra perché da soli non si vince. Con buone prospettive ieri sera è stata ufficialmente presentata la nuova squadra della Virtus Ragusa. Al Palazama un evento speciale, che ha visto tanti tifosi assistere, per spiegare il progetto sportivo che ormai da tre anni a questa parte sta riportando sangue nelle vene del basket ibleo con sforzi enormi anche dal punto di vista economico. Uno sforzo, quello portato avanti dalla società presieduta da Sabrina Sabbatini, che va sicuramente premiato con una maggiore partecipazione al palazzetto. Una struttura ormai completamente rinnovata con investimenti di non poco conto, con l’area welcome che ha anche una enorme vetrata sul campo, con il miglioramento dei posti a sedere, con il modernissimo tabellone a led. Proprio quello su cui ieri sera è stato proiettato il cortometraggio “Noi, la Virtus” con cui è iniziata la presentazione ad effetto curata da Gianni Portelli, direttore marketing della società (a fine articolo trovate il video). Un cortometraggio all’interno del quale, tra i luoghi più suggestivi di Ragusa, tutti i giocatori si sono raccontati, si sono messi a nudo evidenziando le proprie passioni ma anche le proprie debolezze, scoprendo il proprio singolo lato umano. Una cartolina promozionale della città, come ha detto il sindaco Peppe Cassì intervenuto alla presentazione, lui che quel palazzetto lo conosce bene perché era il capitano della squadra negli anni in cui ci fu l’attesissima vittoria di campionato in A. Insomma c’è ancora aria nuova per questo progetto sportivo su cui anche tanti importanti sponsor si stanno impegnando. E’ stato l’addetto stampa Piero Burrugano a presentare la squadra, compresa la simpatica mascotte Donkey V. pronta anche lei a militare nel campionato serie B nazionale.

Il roster per la stagione agonistica 2022 – 2023 è formato da Roberto Chessari play, Matteo Zanetti ala, Filippo Valenti play, Simon Andrew Ugachukwu guardia, Vincenzo Festinese guardia-ala, Giovanni Tumino guardia, Kurt Cassa centro, Andrea Sorrentino guardia (capitano), Antonio Enrico Mirabella guardia, Franco Gaetano ala, Giovanni Guccione guardia, Bodgan Miojevic centro, Giovanni Ianelli play.

La prima partita di campionato è in programma per il 2 ottobre in casa contro la Pantani Monfalcone mentre il primo impegno fuori casa è fissato per il 9 ottobre al PalaMangano contro il Green Basket Palermo.

A guidare lo staff tecnico c’è il riconfermato coach Antonio Bocchino, assistant coach Massimo Di Gregorio e Lia Valerio. La dirigenza è guidata dalla presidente Sabrina Sabbatini.

Intanto è stata annullata la partita di qualificazione in programma questa domenica 11 settembre per la supercoppa Lnp a causa della rinuncia del Viola Reggio Calabria.

Virtus Ragusa accede dunque alla fase successiva ed attende di conoscere il nuovo avversario, la vincente della partita di oggi tra Orlandina Basket e Green Basket Palermo.

GUARDA IL CORTOMETRAGGIO