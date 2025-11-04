Appalti pilotati: perquisizioni del Ros. Coinvolti Cuffaro, Romano e Pace

Nuovo terremoto giudiziario in Sicilia. I Carabinieri del Ros hanno eseguito perquisizioni nei confronti di 18 persone indagate per associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. Nell’inchiesta, coordinata dalla Procura di Palermo, compaiono anche nomi eccellenti della politica siciliana: Salvatore Cuffaro, ex presidente della Regione e attuale leader della Nuova Dc, il parlamentare Saverio Romano e il deputato regionale Carmelo Pace. Per tutti e tre sarebbe stata avanzata la richiesta di arresti domiciliari.

Le perquisizioni, come spiegato dal procuratore Maurizio de Lucia, sono state disposte “per evitare la dispersione delle prove dopo la discovery delle indagini”, in seguito alla notifica dell’invito a rendere interrogatorio preventivo legato alla richiesta di misura cautelare.

Secondo quanto emerge, l’inchiesta riguarda un presunto sistema di appalti pilotati in Sicilia, con l’obiettivo di favorire imprese e soggetti legati a reti di potere politico e amministrativo.

Tra i 18 indagati figurano anche Antonio Abbonato, Ferdinando Aiello, Paolo Bordonaro, Alessandro Maria Caltagirone, Roberto Colletti (ex manager di aziende sanitarie pubbliche), Marco Dammone, Giuseppa Di Mauro, Vito Fazzino, Antonio Iacono, Mauro Marchese, Sergio Mazzola, Vito Raso (storico segretario di Cuffaro), Paolo Emilio Russo, Giovanni Giuseppe “Gigi” Tomasino e Alessandro Vetro.

L’inchiesta, ancora nella fase preliminare, potrebbe avere importanti risvolti politici e giudiziari. Il nome di Cuffaro, già condannato in passato e tornato da alcuni anni sulla scena politica con la Nuova Democrazia Cristiana, torna così al centro di una vicenda che scuote gli equilibri interni della politica regionale e nazionale.

