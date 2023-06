Apertura serale dell’asilo nido comunale a Scicli per un venerdì al mese. Via libera ai genitori perun momento di svago

Un servizio innovativo, forse curioso ma certamente utile per quelle giovani famiglie costrette a ricorrere il tempo ed a non potersi godere un fuori programma. Magari una cena, magari una pizza, fra la coppia stessa e fra amici. Il progetto in fase di sperimentazione all’asilo nido comunale di via Pietro Nenni al villaggio Jungi è stato già attivato e sulla sua bontà ha raccolto il consenso di molti genitori. Con “Mamma, stasera esco” arriva così qualche ora di libertà per i genitori dei piccoli fruitori del servizio. A garantirlo la cooperativa “Le Garderie” di Siracusa che si è aggiudicata il servizio cinque mesi fa. E

cinque mesi dalla riapertura dell’asilo nido comunale di Jungi, chiuso per anni, bastano per fare un primo bilancio. “Piace e sta riscontrando successo l’apertura serale dell’asilo, una volta al mese, di venerdì, nell’ambito del progetto ‘Mamma, stasera esco, idea proposta dal progetto migliorativo della società cooperativa sociale siracusana che gestisce la struttura – spiega il sindaco Mario Marino – un venerdì al mese infatti l’asilo apre di sera, dalle 19,30 alle 22, per consentire ai genitori dei piccoli di trascorrere una serata in libertà, sapendo i propri figli in mani sicure”.

Ma non c’è solo l’offerta del venerdì sera

Fra le attività curriculari, in occasione della recente festa della Madonna delle Milizie ed in concomitanza della Sagra della Testa di Turco, i bambini dell’asilo di via Pietro Nenni hanno fatto un laboratorio di pasticceria realizzando alcune teste di turco, il bignè tipico di Scicli farcito alla crema o alla ricotta. Un vero successo per bambini e grandi e per la soddisfazione didattica delle insegnanti”.