Aperto primo tratto della passeggiata a mare del lungomare Bisani a Marina di Ragusa. FOTO GALLERY

Oggi pomeriggio, sotto un sole splendente, è stato ufficialmente aperto il primo tratto della passeggiata a mare del lungomare Bisani a Marina di Ragusa. Questo progetto, promosso dall’amministrazione comunale di Ragusa, rappresenta buon punto di partenza nel miglioramento degli spazi pubblici di questa zona della frazione marinara, offrendo un luogo di benessere e svago sia per i residenti che per i turisti.

Le Parole del Sindaco Peppe Cassì

Il sindaco Peppe Cassì ha espresso grande soddisfazione per questa prima apertura: “È una prima apertura che consente ai ragusani e ai turisti di godere di quella che diventa a tutti gli effetti una delle passeggiate più belle della nostra terra. Come da programma, torna accessibile per la stagione estiva il Lungomare Bisani, con i lavori di riqualificazione del secondo tratto e di arredo del primo che riprenderanno tra qualche mese. Le discese a mare saranno invece installate tra qualche giorno. Già adesso, però, Ragusa acquista uno spazio arioso e suggestivo, luogo di benessere, di svago e di relax. Un’opera complessa, con cui iniziamo da oggi a familiarizzare, per la quale voglio ringraziare l’Assessorato ai Lavori pubblici e tutti gli uffici e i tecnici che ne fanno parte, oltre ai tanti, dai progettisti alla ditta, che hanno dato il proprio contributo.”

Dopo la prima fase di riqualificazione e messa in sicurezza, il primo tratto del lungomare è stato reso accessibile al pubblico. La riqualificazione comprende lavori di messa in sicurezza e arredo urbano che riprenderanno al termine della stagione estiva. Nei prossimi giorni, saranno installate anche le discese a mare, rendendo l’area ancora più accessibile e fruibile.

L’Opinione dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida

L’assessore ai lavori pubblici, Gianni Giuffrida, ha aggiunto: “La suggestiva passeggiata sul mare di Marina di Ragusa è stata riqualificata e messa in sicurezza. I lavori di completamento dell’opera, compresa la posa degli arredi urbani, proseguiranno dopo la stagione estiva.”

Con l’apertura del lungomare Bisani, Ragusa aggiunge un nuovo spazio arioso e suggestivo, destinato a diventare un luogo di ritrovo e relax per tutti. La passeggiata, con la sua vista mozzafiato sul mare, promette di diventare uno dei punti di riferimento per il tempo libero e il turismo della zona.

