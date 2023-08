Aperta la nuova sede dell’Associazione Antiracket Ragusa – S.O.S. Impresa

Ufficialmente inaugurata la nuova sede dell’Associazione Antiracket Ragusa, S.O.S. Impresa – Rete per la legalità Sicilia. E’ ospitata nei locali messi a disposizione dalla Diocesi di Ragusa, situati in Via Roma n. 212, e l’apertura rappresenta un momento significativo per l’impegno congiunto degli Enti Istituzionali e datoriali nella lotta contro qualsiasi forma illecita di condizionamento della libera attività economica.

La cerimonia d’inaugurazione ha dato l’opportunità di sottolineare l’importanza e l’attenzione con cui gli Enti coinvolti intendono perseguire la legalità e contrastare fenomeni come estorsione e usura che spesso minacciano l’integrità delle imprese e dell’economia locale. L’Associazione S.O.S. Impresa – Rete per la legalità Sicilia, grazie alla sinergia con le Organizzazioni di Categoria, si presenta ora come un presidio di legalità particolarmente necessario in un momento di ripresa delle imprese dopo la crisi economica e sociale recente.

Alla cerimonia hanno partecipato personalità di rilievo, tra cui il Vice Presidente Nazionale Giuseppe Scandurra, il Coordinatore Regionale Giuseppe Foti, e il Vice Presidente Regionale Eugenio Di Francesco, i quali hanno contribuito a sottolineare l’importanza dell’Associazione e del suo ruolo nel panorama sociale ed economico della Sicilia.

Oltre ai rappresentanti dell’Associazione, erano presenti diversi ospiti illustri che hanno testimoniato l’importanza del lavoro svolto dall’Associazione e la volontà delle istituzioni di cooperare per garantire un ambiente imprenditoriale sano e giusto.

L’inaugurazione della nuova sede rappresenta simbolicamente un momento di grande importanza nella lotta contro il racket e l’illegalità, dimostrando come sia fondamentale unire le forze tra Enti Istituzionali, datoriali e Organizzazioni di Categoria per garantire un futuro prospero e sicuro per l’economia e il tessuto sociale di Ragusa e della Sicilia intera. La nuova sede dell’Associazione diventa così un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono combattere insieme per la legalità e il benessere collettivo.