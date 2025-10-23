Antonio Fava apre la stagione di Casamatta con “La Biscazziera e il suo servo” a Ragusa

Ragusa si prepara a vivere tre serate all’insegna della Commedia dell’Arte con l’apertura della stagione 2025/2026 di Casamatta, lo spazio culturale di viale Europa 85. Venerdì 24 e sabato 25 ottobre alle ore 20:30 e domenica 26 ottobre alle ore 18:00, il palcoscenico ospiterà lo spettacolo “La Biscazziera e il suo servo”, scritto e interpretato dal maestro Antonio Fava, affiancato da Alessia Falvo.

Antonio Fava, fondatore della Scuola Internazionale dell’Attore Comico di Reggio Emilia, è riconosciuto come uno dei più grandi maestri viventi della Commedia dell’Arte. Le sue performance hanno portato l’arte della maschera e dell’improvvisazione sui palcoscenici di tutto il mondo.

In “La Biscazziera e il suo servo”, la tradizione prende vita attraverso la storia di una donna d’azzardo spregiudicata e del suo astuto servo, impegnati in un gioco teatrale dove potere, astuzia e sopravvivenza si trasformano in irresistibile comicità. Ogni replica è unica, grazie all’improvvisazione, alle maschere in cuoio e al ritmo comico tipico della Commedia dell’Arte, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale irripetibile.

Oltre allo spettacolo, Casamatta propone laboratori teatrali per tutte le età: bambini (6-9 anni), ragazzi (10-13 anni) e adulti. I corsi, condotti dal direttore artistico Massimo Leggio, comprendono dizione, improvvisazione, recitazione narrativa ed espressione corporea. Alcuni seminari saranno tenuti da attori, registi e musicisti professionisti, offrendo un’occasione unica per apprendere direttamente dai professionisti del settore.

Le iscrizioni ai laboratori sono ancora aperte, offrendo la possibilità di vivere da protagonisti l’arte del palcoscenico e approfondire la conoscenza della Commedia dell’Arte, una tradizione che continua a vivere nel presente.

Per informazioni e prenotazioni: Casamatta, viale Europa 85, Ragusa.

© Riproduzione riservata