Antonio Drago: lascio la “Cinque volley”, massima concentrazione sul mio mio impegno di assessore

Antonio Drago, da poco nominato assessore ai lavori pubblici al Comune di Modica nella giunta Monisteri, ha lasciato la “cinque volley” società sportiva dilettantistica del quale era presidente per dedicarsi pienamente e senza alcuna distrazione al suo nuovo impegno amministrativo e politico. La società sportiva ha visto nascere il suo successo sotto la guida del presidente Antonio Drago passa il testimone a Bartolo Ferro.

Le sue dimissioni, il neo assessore Drago, per quanto rassegnate a malincuore, le ha ritenute tuttavia un atto dovuto a seguito della sua nomina di assessore.

“Lascio questo incarico per dedicarmi a qualcosa di molto più grande, la nostra Città -commenta Antonio Drago – Sono orgoglioso di cosa è diventato Cinque Volley già in questo primo anno di attività. Abbiamo lavorato portando avanti una visione dello sport differente, innovativa, che tenga veramente conto di valori come l’inclusività, l’educazione e il rispetto, e sono sicuro che con Bartolo questo percorso continuerà assolutamente in questa direzione, perché in tutti i suoi anni di lunga esperienza si è fatto conoscere per la sua gentilezza, disponibilità e capacità”.