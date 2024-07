Antonino Giompiccolo: fissata la data dei funerali dell’operaio morto per un incidente sul lavoro

I funerali di Salvatore (all’anagrafe Antonino) Giompiccolo si terranno mercoledì 3 luglio alle 10:30 nella chiesa di San Giuseppe di Comiso. Giompiccolo è deceduto ieri mattina in un incidente sul lavoro presso un’azienda vinicola situata alla periferia della città, sulla strada che collega Comiso con Chiaramonte Gulfi. Dopo le verifiche del caso, la magistratura ha consegnato la salma alla famiglia, permettendo così di organizzare i funerali. Il corteo funebre partirà dalla casa della vittima in via Montebello.

L’incidente

L’incidente è ancora sotto investigazione, ma le prime indagini suggeriscono che Giompiccolo sia stato schiacciato accidentalmente da un camion articolato guidato da un autista campano, mentre eseguiva delle manovre nel piazzale dell’azienda. Giompiccolo, dipendente dell’azienda, stava fornendo indicazioni per facilitare la manovra quando è stato travolto. Nonostante l’arrivo immediato dell’ambulanza del 118 e l’intervento dell’elisoccorso, atterrato vicino al luogo dell’incidente, ogni tentativo di soccorso è stato vano. Giompiccolo era sposato ma senza figli.

Proclamato il lutto cittadino

Il Sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, e l’intera giunta comunale hanno proclamato il lutto cittadino per mercoledì 3 luglio 2024.

Il Sindaco ha commentato: “Il tragico evento ha suscitato un forte sentimento di cordoglio in tutta la comunità. Atrocità di tal genere impongono forti e indifferibili momenti di riflessione sulle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi, in segno di cordoglio, di rispetto e partecipazione al profondo dolore dei familiari, domani sarà proclamato il lutto cittadino”.

La comunità è invitata a partecipare al lutto e a riflettere sull’importanza della sicurezza sul lavoro per prevenire simili tragedie in futuro.

