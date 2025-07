Antonino Ferrera, il manager dei cinque continenti: Ragusa lo celebra con il Premio “Ragusani nel Mondo”

Una carriera costruita tra cinque continenti, progetti miliardari, team internazionali e una visione strategica che parla molte lingue. Ma per Antonino Ferrera, top manager del settore energetico e infrastrutturale, tutto parte – e tutto ritorna – da un solo luogo: Ragusa.

Ferrera, classe 1969, sarà tra i protagonisti della 30ª edizione del Premio “Ragusani nel Mondo”, in programma il 26 e 27 luglio in piazza Libertà, dove riceverà un riconoscimento come ambasciatore dell’eccellenza iblea nel mondo dell’industria.

Dall’Esercito alla guida di ACEA International

La sua traiettoria è quella dei grandi: laureato in Ingegneria con il massimo dei voti a Catania, inizia il suo percorso a Roma come ufficiale dell’Esercito e poi manager presso l’Anonima Petroli Italiana. Nel 2000 approda in ACEA, gruppo italiano leader nei settori acqua ed energia, dove si distingue per capacità e visione internazionale.

Coordina progetti complessi in America Latina, Europa dell’Est e Caraibi: Perù, Colombia, Honduras, Cile, Brasile, Argentina, Polonia, Repubblica Dominicana. Ferrera non si limita a gestire: costruisce, riorganizza, innova. Nel 2016 diventa Presidente di ACEA International, con quartier generale a Miami, dove vive tuttora.

Da Miami guida il ponte tra Italia e USA

Il legame con gli Stati Uniti si rafforza. Dopo un Executive MBA conseguito a Miami nel 2008, Ferrera si trasferisce definitivamente nella città della Florida con la famiglia. È qui che nel 2025 riceve la chiamata più prestigiosa: sviluppare le attività delle Ferrovie dello Stato Italiane sul mercato americano. Una sfida titanica, che oggi lo vede protagonista nei corridoi strategici dell’export infrastrutturale italiano.

Una bussola chiamata Ragusa

Ma nonostante gli oltre 25 anni all’estero, Ferrera non ha mai reciso il legame con le sue origini. Anzi, lo ha coltivato con discrezione e convinzione. Crede nel potenziale delle imprese ragusane e vuole essere un ponte concreto tra la provincia iblea e il mercato USA, favorendo investimenti, scambi e internazionalizzazione.

Con una competenza che spazia dall’energia rinnovabile al petrolio, dal business development al crisis management, Ferrera rappresenta l’archetipo del manager globale, capace di tenere insieme tecnica, cultura e identità.

