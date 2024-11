Antica Dolceria Bonajuto e Ciomod aderiscono al progetto “La città del Cioccolato”

La Città del Cioccolato, ambizioso progetto dedicato all’eccellenza del cioccolato, continua a raccogliere consensi e adesioni importanti, mentre la campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd registra un successo significativo. A pochi giorni dal lancio, la raccolta fondi ha già superato 820 mila euro su un obiettivo di 1 milione di euro.

Le nuove adesioni da Modica

Due realtà simbolo della tradizione cioccolatiera siciliana, entrambe di Modica, hanno deciso di sostenere l’iniziativa acquistando quote “Latte”. Si tratta di Antica Dolceria Bonajuto, guidata da Pier Paolo Ruta, che rappresenta la fabbrica di cioccolato più antica della Sicilia e una delle più prestigiose in Italia. Ruta ha dichiarato: “In quanto fabbrica di cioccolato più antica di Sicilia, non potevamo non partecipare a questo progetto che mette insieme le eccellenze del settore. Un ulteriore stimolo è la trentennale amicizia fondata sul cioccolato che ci lega a Eurochocolate e a Eugenio Guarducci.”

Altra adesione è quella di Ciomod, fondata da Innocenzo Pluchino, un’altra eccellenza modicana del settore. Pluchino ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa dicendo: “Oggi Perugia, per chi si occupa di cioccolato, rappresenta senza alcun dubbio l’espressione più importante nello scenario europeo.”

La campagna di crowdfunding

Secondo Vasco Gargaglia, Presidente del CDA di Destinazione Cioccolato Srl SB, la campagna sta proseguendo con slancio, avvicinandosi sempre di più all’obiettivo massimo. Elementi chiave del successo sono stati: visite guidate durante Eurochocolate, che hanno coinvolto 250 partecipanti e l’info point di Piazza Matteotti, che ha registrato 1.186 accrediti.

Un progetto ambizioso

La Città del Cioccolato nasce con l’intento di celebrare il cioccolato come simbolo di eccellenza italiana e internazionale, creando un punto di riferimento per la produzione, la cultura e l’innovazione nel settore. Il progetto coinvolge numerose realtà del settore e mira a diventare una destinazione iconica per gli appassionati di cioccolato.

Con l’adesione di realtà storiche come Antica Dolceria Bonajuto e Ciomod, il progetto rafforza la sua missione di unire tradizione e innovazione, consolidando il legame tra le eccellenze regionali e il panorama internazionale.

