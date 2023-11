“Antibiotici? Anche no!”: medici e farmacisti iblei lanciano campagna per uso consapevole

“Antibiotici? Anche no!” : Anche l’Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri e quello dei Farmacisti della Provincia di Ragusa hanno aderito alla settimana mondiale sull’uso consapevole degli antibiotici che si tiene dal 18 al 24 novembre. Per l’occasione Farmacie e studi medici diffonderanno materiale informativo per sensibilizzare i pazienti per un uso corretto degli antibiotici. “Purtroppo – come affermato dai presidenti dei due Ordini Carlo Vitali ed Emanuele Ottaviano – c’è un utilizzo «fai da te» degli antibiotici. Si tratta di un fenomeno che occorre contrastare perché può causare conseguenze nefaste.

In questo senso i due Ordini, già a partire dal mese di aprile scorso, hanno avviato un percorso sinergico sul tema dell’antibiotico resistenza. È già da diverso tempo che gli esperti lanciano allarmi sulla mancanza di mezzi finalizzati a combattere alcune infezioni che diventano sempre più aggressive. La causa di ciò è data proprio dall’uso sconsiderato degli antibiotici ed è per questo motivo che, oltre ad una campagna di sensibilizzazione massiccia, serve creare una rete tra gli operatori al fine di contrastare il fenomeno. La campagna, che prevede interventi online e offline, è stata curata dall’agenzia di comunicazione MediaLive.