Antenne del 5G nel territorio di Modica: la società InWit non vuole ridiscutere il posizionamento, ma il Comune non molla

Ora si attende la risposta da parte di InWIT, mentre a Quartarella sono iniziati nuovi scavi per l’installazione delle antenne. Si tratta di una situazione delicata che coinvolge l’Amministrazione, la politica, gli uffici comunali e una società privata. Il sindaco Monisteri ha ribadito l’impegno a difendere gli interessi dei cittadini e del territorio.Il Consiglio avrà il compito di approvare la mozione politica, confermando il sostegno all’Amministrazione in caso InWIT mantenga la sua posizione rigida: dove i lavori sono iniziati, si continuerà, ma per il resto la situazione è ancora aperta. I comitati cittadini sembrano determinati, avendo ottenuto l’appoggio della politica, a difendere le loro posizioni.