Anomalo odore di gas in via Achille Grandi a Ragusa: intervento dei Vigili del Fuoco

Forti odori di gas a Ragusa. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Achille Grandi in seguito alla segnalzione di alcuni residenti. In effetti, in zona, sono state rilevate concentrazioni di vapori potenzialmente infiammabili e per questo è stato diramato l’allarme.

GLI INTERVENTI

Per precauzione, i carabinieri, la polizia e la guardia di finanza, hanno deciso di inibire temporaneamente il transito veicolare lungo la via Achille Grandi per evitare potenziali rischi di inneschi.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha effettuato misurazioni nei diversi tombini, rilevando concentrazioni anomale in diversi punti. Successivamente, è emerso che tali concentrazioni si stavano riducendo, suggerendo che il forte odore potesse provenire dallo stesso idrocarburo trasportato nelle condotte della rete fognaria verso il depuratore.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Comune di Ragusa e di Iblea Acque per ulteriori verifiche e analisi. Attualmente, la situazione è sotto controllo, e saranno effettuate ulteriori indagini, inclusa la revisione delle telecamere di sicurezza nella zona, per verificare se ci siano state attività improprie di sversamento negli scarichi fognari.