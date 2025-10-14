Annunci falsi ma…truffe vere: arrestato 29enne di Vittoria

Un sistema di truffe via internet scoperto dalla polizia: annunci falsi, piattaforme per la compravendita e molto altro è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Vittoria che hanno arrestato un uomo di 29 anni, residente Vittoria, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brindisi.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato condannato in via definitiva per una serie di truffe online commesse a partire dal 2017, in concorso con altri complici, ai danni di cittadini di diverse regioni italiane.

Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte con metodi tradizionali e telematici, hanno permesso di ricostruire un articolato meccanismo di frodi via web.

Il 29enne – insieme ai suoi complici – avrebbe utilizzato piattaforme online e annunci falsi per raggirare decine di vittime, incassando somme di denaro in cambio di beni o servizi mai consegnati.

Gli accertamenti hanno confermato che le truffe si estendevano ben oltre i confini regionali, coinvolgendo ignari cittadini da Nord a Sud dell’Italia.

L’arresto e il trasferimento nel carcere di Ragusa

Dopo le formalità di rito, gli agenti del Commissariato di Vittoria hanno eseguito l’ordine di carcerazione e condotto l’uomo presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà scontare una pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione.

