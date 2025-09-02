Anniversario: Consolazione Toscano

Dal 6 settembre 2025, l’ASP di Ragusa rafforzerà la propria offerta sanitaria con l’attivazione e il potenziamento dei Punti di Primo Intervento Pediatrico (PPIP). Si tratta di ambulatori dedicati alla valutazione dei bambini con problemi di salute non gravi, operativi nei giorni festivi e prefestivi dalle 8 alle 20. L’iniziativa nasce dall’Avviso pubblico dello scorso […]
02 Set 2025 16:48
