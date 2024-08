Annega per soccorrere un amico: la morte di Alex Capuzzello a Scoglitti

Si era tuffato in mare per salvare un amico, ma non ce l’ha fatta ed è stato travolto dalle onde. Alex Capuzzello è stato soccorso dalla Guardia Costiera e portato sulla terraferma, ma è morto senza riprendere conoscenza. Inutili i tentativi di salvarlo. Il gommone della Guardia Costiera, dopo averlo raggiunto, si è diretto verso i pontili del molo dove ad attendere c’era l’ambulanza del 118. I sanitari hanno cercato a lungo di rianimarlo e di salvargli la vita. Il cuore del giovane si era già fermato.

Le testimonianze dei bagnanti

L’episodio si è verificato nella zona della Riviera Lanterna. Secondo le testimonianze dei bagnanti sulla spiaggia, Alex si sarebbe gettato in acqua per soccorrere uno dei suoi due amici. Gli altri due giovani sono stati tratti in salvo dai bagnini di un lido privato, Alex invece è stato travolto dalle onde. Quando è stato tirato su dalla Guardia Costiera era ormai troppo tardi.

Unanime il cordoglio nella frazione di Scoglitti che ieri sera, in segno di lutto, ha sospeso le manifestazioni estive previste nel programma delle Kamarinèe. Il corpo del ragazzo è già stato restituito ai familiari per i funerali che si svolgeranno a Vittoria.

Ieri il litorale ibleo era funestato dal forte vento. I lidi avevano esposto la bandiera rossa, con divieto di fare il bagno. Ma ciò non ha impedito a molte persone di andare in acqua. Alcuni però si sono spinti oltre il tratto antistante la riva o sono stati portati al largo dalla risacca del mare. E per questo un giovane ha perso la vita.

