Angelo Azzara al Ragusa Calcio

L’attaccante Angelo Azzara ritorna al Ragusa Calcio. Azzara, nato nel 1996, aveva già giocato per il Ragusa nella prima parte della stagione 2019-2020, ottenendo risultati positivi. Ora, dopo un periodo altrove, è tornato a vestire la maglia della squadra, portando con sé doti tecniche e creatività.

Azzara sottolinea che è tornato per mettersi nuovamente alla prova e contribuire agli obiettivi importanti della squadra. Apprezza il fatto di essere stato voluto con forza dal mister Ignoffo e riconosce la società azzurra per il suo entusiasmo e la capacità di pianificazione e programmazione. Questo gli dà la motivazione per dare il massimo e cercare di raggiungere traguardi significativi.

Il giocatore proviene dall’Aspra, con cui ha vinto i play-off di Promozione. Ha iniziato la scorsa stagione con la Nissa in Eccellenza e in passato ha giocato per l’Oratorio S. Ciro e S. Giorgio sempre in Eccellenza. Nelle stagioni precedenti ha fatto parte di squadre come la Sancataldese e il Pro Favara, con cui ha raggiunto la promozione alla Serie D. Ha anche giocato per il Geraci e l’Atletico Campofranco, e ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili della Tommaso Natale.