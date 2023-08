Angelo Aliquò, ex Asp Ragusa, nuovo direttore generale dello Spallanzani di Roma. Ecco le sue dichiarazioni

E’l’ex manager dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, palermitano di nascita, il nuovo Direttore generale dell’IRCCS Lazzaro Spallanzani. Lo ha stabilito oggi il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca con proprio decreto presidenziale. Per Aliquò una variazione di sede di assegnazione: passa dalla direzione generale dell’Asl di Frosinone, dove si era insediato a giugno dello scorso anno, a quella dello Spallanzani forte del robusto curriculum professionale.

Una scelta dettata anche dalla “esperienza professionale maturata anche nell’ambito di istituti di ricerca, ricovero e cura”. Il direttore generale Angelo Aliquò prende il posto del dottor Francesco Vaia che si è dimesso dall’incarico il 19 luglio 2023.

“Sono dispiaciuto di lasciare in anticipo una provincia sulla quale ho investito tanta energia – dichiara all’Agi, il neo direttore generale dello Spallanzani, Angelo Aliquò – ma felice per un incarico che considero molto prestigioso e per il quale sento una grande responsabilità”.