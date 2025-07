Andrea Russo sarà premiato ai Ragusani nel Mondo: visione globale e radici forti nel cuore del mercato immobiliare

Sarà Andrea Russo uno dei tre protagonisti della sezione “Aziende” della 30ᵃ edizione del Premio Ragusani nel Mondo, in programma il 26 e 27 luglio 2025. Originario del territorio ibleo, Russo è oggi una figura di spicco nel panorama immobiliare nazionale e internazionale, simbolo di una Sicilia che genera eccellenze e sa esportare talento e visione nel mondo.

Una carriera iniziata nel 2001, in una piccola agenzia immobiliare, e diventata nel tempo un esempio di crescita professionale costruita su passione, strategia e valore umano. Fin dagli esordi, Russo ha mostrato uno spiccato talento per la gestione delle risorse umane e la costruzione di modelli imprenditoriali sostenibili e replicabili. In breve tempo ha assunto ruoli di responsabilità in diverse realtà del settore, contribuendo allo sviluppo di agenzie e progetti in tutta Italia.

Un manager tra Italia, Europa ed Emirati Arabi

La sua crescita lo ha portato a collaborare con importanti realtà come Nomisma S.p.A. e Medio Tempo R.E. S.p.A., dove ha affinato le sue competenze nella gestione di asset immobiliari complessi. Il suo approccio operativo si è aperto presto a una dimensione internazionale, con significative esperienze in Europa e negli Emirati Arabi, che gli hanno permesso di portare metodologie innovative e una visione cosmopolita all’interno di un settore in continua evoluzione.

Coach, formatore e punto di riferimento per il settore

Ma Russo non è solo un manager: è anche un coach e formatore, capace di trasmettere valore e ispirazione a centinaia di professionisti. La sua capacità di insegnare, motivare e creare connessioni umane autentiche lo ha reso un protagonista della vera e propria rivoluzione culturale che ha investito il settore immobiliare negli ultimi anni.

Oggi ricopre il ruolo di Franchising Manager di Coldwell Banker Italy, il network immobiliare più antico del mondo, sinonimo di eccellenza e affidabilità. Ed è proprio da una nuova sfida in Sicilia che parte il suo progetto più ambizioso: l’espansione del brand nelle province di Ragusa, Catania, Acireale e Giarre, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, creare opportunità e generare sviluppo locale.

Visione, etica e radici: l’identità di un leader moderno

Andrea Russo incarna perfettamente lo spirito del Premio Ragusani nel Mondo: un uomo che ha saputo rimanere legato alla propria terra anche quando la carriera lo ha portato lontano. La sua forza è nella coerenza, nella capacità di condividere, ispirare e costruire valore intorno a sé.

