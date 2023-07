Andrea Epifani riconfermato alla Virtus Ragusa

Riconfermato il playmaker Andrea Epifani alla Virtus Ragusa. Nato nel 2001, alto 185 cm e pesante 75 kg, Epifani è originario di Ostuni, in Puglia, e ha iniziato la sua carriera cestistica nella sua città natale. Dal 2014 ha proseguito il suo percorso nelle giovanili di Brindisi.

Successivamente, ha intrapreso un nuovo capitolo a Treviso, dove, tra il 2016 e il 2018, ha fatto la differenza nelle squadre under 16 e under 18. Nell’anno successivo, è stato promosso in prima squadra proprio mentre Treviso festeggiava la promozione in Serie A2. Questo ha segnato il suo debutto nella serie A2. Contemporaneamente, ha giocato anche nella C Gold a Montebelluna, grazie a una doppia licenza.

Nell’estate del 2019, ha ricevuto la chiamata da Mantova, sempre per giocare in Serie A2, e ha giocato anche con la squadra di Sustinente nella C Gold. Nel 2020, ha fatto il suo debutto nella Serie B a Giulianova, e nel 2021 è tornato in Puglia firmando con Molfetta per il secondo campionato consecutivo di Serie B.

La scorsa stagione ha iniziato con la squadra Riso Scotti Pavia, e a gennaio del 2023 si è unito a Ragusa, rafforzando immediatamente la squadra con la sua presenza costante. Questo ha portato alla sua riconferma in vista del prossimo campionato con la Virtus, sotto la guida dell’allenatore Recupido.