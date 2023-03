Andrea Caschetto (Mister Smile) e il diritto alla felicità. Incontro con gli studenti di Ragusa

Andrea Caschetto, anche conosciuto come “Mister Smile” per il suo lavoro con i bambini bisognosi di cure e affetto, ha incontrato gli studenti del Liceo scientifico Enrico Fermi, dove tra l’altro ha studiato, e con loro ha discusso del tema del diritto alla felicità. Il tema è altamente pertinente per gli adolescenti chiamati a trovare un equilibrio tra le regole imposte dalla società, come la famiglia, la scuola e i gruppi di appartenenza, e la legittima aspirazione al soddisfacimento personale.

L’evento si è tenuto sabato 4 marzo alle ore 11:10 nell’auditorium della scuola ed è stato seguito dagli studenti del primo anno. L’iniziativa fa parte del programma di Educazione Civica della scuola, incentrato sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, e si è svolta alcune settimane prima della Giornata Internazionale della Felicità, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 2012. Questa giornata si celebra il 20 marzo ed è un richiamo sull’importanza della felicità e del benessere come aspirazioni universali della vita umana.

L’incontro è stato coordinato dalla professoressa Letteria Anagni e la scuola ha voluto sottolineare l’importanza della felicità e del benessere nella vita umana, in linea con gli obiettivi delle Nazioni Unite. L’evento è stato un’opportunità per gli studenti di acquisire nuove conoscenze sull’importanza di perseguire le proprie aspirazioni di soddisfacimento personale e di bilanciarle con le regole e i regolamenti che governano la loro vita sociale.

La presenza di Andrea Caschetto alla scuola è stata una fonte di ispirazione per gli studenti, che hanno potuto identificarsi con il suo percorso come ex alunno della scuola che ha continuato a fare la differenza nel mondo. La sua esperienza di lavoro con i bambini bisognosi di cure e affetto, e il suo soprannome “Mister Smile”, sono stati una testimonianza del potere della positività e della gentilezza, qualità essenziali per raggiungere la felicità e il benessere. L’evento è stato un grande successo, lasciando gli studenti ispirati e motivati ​​a perseguire le loro aspirazioni di soddisfacimento personale e di felicità.