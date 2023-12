Andrea Basso al Modica Calcio

Andrea Basso è il nuovo arrivo tra gli estremi difensori del Modica Calcio, un portiere classe 2003 che si unisce al gruppo guidato da Giuseppe Strano. Nonostante la sua giovane età, Basso ha accumulato esperienze significative nelle Primavere di squadre come Torino e Venezia, oltre ad aver giocato in Eccellenza con Spinea e Città di Gela. Il suo ingresso nel reparto difensivo porta nuova energia e una preziosa dose di esperienza, elemento importante che certamente contribuirà al lavoro di Roberto La Malfa durante gli allenamenti.

Felice del suo arrivo a Modica, Basso condivide la sua storia dicendo di aver iniziato nelle giovanili di Torino e Venezia, prima di giocare in Eccellenza al nord e poi nel Città di Gela, esperienza che non è andata come sperava. Ora, è entusiasta di questa nuova avventura a Modica e spera di contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla squadra all’inizio della stagione.

Basso si è già reso conto della qualità tecnica e umana del gruppo durante il primo allenamento, affermando di aver trovato un gruppo pronto e motivato. Inoltre, esprime apprezzamento per il mister, descrivendolo come una persona carismatica e determinata. Riguardo al reparto dei portieri, Basso ha conosciuto i suoi nuovi compagni e li ha elogiati per la loro gentilezza nel farlo sentire a suo agio sia dentro che fuori dal campo, cosa non sempre scontata quando ci si trasferisce in una nuova squadra.