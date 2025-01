Ancora “spaccate” a Vittoria, anche a Capodanno. Intanto più controlli in tutta la provincia

A Vittoria si sta verificando una serie di “spaccate” ai danni di negozi e attività commerciali. Nella notte scorsa un malvivente ha preso di mira un distributore di benzina sulla strada Vittoria-Santa Croce, infrangendo la vetrata con una Fiat 500 di vecchio modello. Una volta all’interno, ha sottratto una piccola somma di denaro e una bicicletta presente negli uffici, causando ingenti danni alla struttura. Pochi giorni fa un negozio di telefonia in via Rosario Cancellieri, nel centro di Vittoria, è stato oggetto di un furto simile. Il ladro ha infranto la vetrina e ha rubato telefoni e altri oggetti per un valore complessivo di circa 8.000 euro. Questi episodi hanno suscitato preoccupazione tra i commercianti e i residenti della zona. Le forze dell’ordine stanno intensificando le indagini per identificare i responsabili e prevenire ulteriori atti delinquenziali. Ricerca fotografica di Franco Assenza.

CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO E SERVIZI INTERFORZE IN PROVINCIA ANCHE IL PRIMO DELL’ANNO

Continuano ad “alto impatto operativo” i servizi di controllo straordinario del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa con la condivisione dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a seguito delle tematiche di settore approfondite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Tali servizi svolti sistematicamente a Ragusa e in ambito provinciale, hanno l’obiettivo di incrementare la sicurezza grazie alla presenza delle Forze dell’Ordine ed alla loro azione sul territorio.

I controlli hanno interessato il centro storico e la periferia di Ragusa ed Ibla, ma anche quelli di Modica, Comiso e Vittoriae sono stati connotati da una intensa ed efficace azione operativada parte delle Forze di Polizia, anche la sera dell’ultimo e il mattino del primo dell’anno.

Già dalla sera della vigilia di capodanno infatti, i servizi di pattuglia ed i controlli hanno in particolare attenzionato il rispetto delle regole amministrative e di sicurezza da parte degli esercizi commerciali nonché garantito la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nelle aree di aggregazione meta dei festeggiamenti all’aperto.

Nel contesto dei servizi espletati dall’ultimo fino al primo dell’anno sono state controllate nr. 422 persone, nr. 142 autovetture, effettuate nr.20 contestazioni per la violazione delle norme del Codice della Strada e sono state controllate nr. 49 persone sottoposte a misure cautelari personali e di prevenzione.



