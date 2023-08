Ancora locali che propongono serate danzanti abusive: segnalazioni e sospensioni

Segnalati 3 locali dove si tenevano serate danzanti abusive e senza autorizzazione e sospesa per 5 giorni l’attività di un locale pubblico per violazioni alle prescrizioni disposte nella licenza. Sono questi i risultati dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine in tutto il litorale ibleo durante le festività di Ferragosto.

CONTROLLI IN TUTTA LA FASCIA COSTIERA

L’operazione ha coinvolto diverse località costiere, tra cui Marina di Ragusa, Marina di Acate, Scoglitti, Vittoria, Santa Maria del Focallo, Pozzallo, Donnalucata, Sampieri, Marina di Modica, Santa Croce Camerina, Caucana e Punta Secca.

I controlli hanno coinvolto persone e veicoli, con l’aiuto della Sezione Polizia Stradale. Sono state riscontrate diverse violazioni del codice della strada, inclusa la guida in stato di ebbrezza. Sono state ritirate patenti di guida e decurtati punti dalle patenti, e alcuni veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Sono state ritirate 3 patenti e decurtati 42 punti dalle patenti. Infine 2 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo.