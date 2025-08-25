«Un pronto soccorso da ripensare in toto». Comincia così lo sfogo di una donna ragusana, ricoverata per 48 ore al pronto soccorso di Ragusa. Un’esperienza che, tra attese infinite e carenze strutturali, si trasforma in una denuncia diretta, carica di amarezza ma anche di riconoscenza verso il personale sanitario. Giovani medici e infermieri tra passione […]
Ancora Jazz Fest a Modica: appuntamento nell’atrio comunale di palazzo San Domenico
25 Ago 2025 15:38
Il calendario dell’Agimus Ibla Classica International prosegue a Modica con il Jazz Fest Estate 2025. Nuova serata domani sera, con inizio alle 20, nell’atrio comunale di palazzo San Domenico e l’esibizione di artisti di indiscussa bravura. Ad esibirsi Giovanni e Matteo Cutello feat e Christian Mascetta fra sassofono, chitarra e tromba. Attesa una serata di grande musica sulla scia delle prime due che si sono tenute a Pozzallo ed a Modica. Il calendario di Agimus prevede altri due appuntamenti nel mese di settembre.
