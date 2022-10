Ancora furti a Vittoria, stavolta in un deposito edile e in un negozio di parrucchiere

La notte scorsa, a Vittoria, diversi furti sono stati perpetrati in attività di acconciature e nel deposito di una ditta edile dove sono stati sottratti strumenti e attrezzature per diverse migliaia di euro.

L’allarme è stato lanciato dalla Cna Comunale di Vittoria. Non bastano, dunque, i continui rincari delle bollette a mettere in ginocchio le imprese. Purtroppo, ci si mettono anche i malviventi.

Il degrado di alcune aree urbane è diventato come un potente vivaio, un agente di sviluppo del disagio e della devianza sociale. Non servono soltanto più forze dell’ordine e più video sorveglianza. La questione è diventata più complessa e, se non si affronta in modo immediato, il rischio è che la città passi definitivamente sotto il controllo della criminalità.