Ancora bloccato l’appalto per la Modica-Scicli, nonostante la delibera di finanziamento sia stata approvata

Ancora bloccato l’avvio delle procedure di appalto per la realizzazione della Modica-Scicli, lotto facente parte della Siracusa-Gela, nonostante l’approvazione della delibera di finanziamento da parte del Cipess nel febbraio 2022.

Secondo Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD in Sicilia, il governo Schifani non ha ancora avviato la gara d’appalto per questa opera, nonostante siano trascorsi quasi due anni dalla concessione dei finanziamenti.

LA DENUNCIA DEL PD

Il deputato regionale Nello Dipasquale, sempre del PD e rappresentante del territorio di Ragusa, ha dichiarato che il mancato avvio dei lavori rappresenta un’ingiustizia per il territorio e un possibile rischio di perdita delle risorse destinate a quell’opera. Dipasquale ha anche affermato che, in assenza di rassicurazioni formali e concrete, a gennaio si organizzeranno proteste per manifestare contro questa situazione.

Dipaquale aggiunge: “Il centrodestra, al governo a Roma e Palermo, non solo non finanzia un km in più dei lotti fino a Gela, ma nel silenzio dei suoi pretoriani, trama per l’ennesimo insopportabile scippo sottraendo risorse certe già destinate specificamente per la realizzazione del lotto 9 dell’autostrada”.