MODICA – Prorogato al 31 ottobre prossimo le iscrizioni per il corso AgriFood – Made in Italy 4.0, promosso dalla Fondazione ITS Albatros Istituto tecnico Superiore di Messina per l’Agroalimentare, rivolto alla formazione di esperti nelle filiere agro-alimentari da realizzare in provincia di Ragusa.









Dopo l’importante risultato del 2020, con la candidatura di circa 100 aspiranti allievi, è in atto la seconda edizione che consentirà ad altri 20 discenti di ricevere un’adeguata formazione per l’ingresso nel mondo del lavoro, fatto che sottolinea da un lato quanto forte sia una domanda formativa di qualità che consenta di maturare competenze da spendere subito nel mondo del lavoro, dall’altro la qualità dell’offerta formativa proposta dalla Fondazione ITS Albatros che realizzerà il corso biennale grazie all’accordo con l’Istituto Professionale “Principi Grimaldi” di Modica.









Il corso AgriFood – Made in Italy 4.0 consta di 2000 ore di formazione di cui 640 di stage presso rinomate aziende di settore. Alla fine dei due anni, i partecipanti conseguiranno il diploma di tecnico superiore – 5° livello EQF corredato dall’Europass “diploma Supplement”, il titolo di accesso per l’insegnamento nella scuola statale di laboratori di scienze e tecnologie agrarie (classe di concorso: B11), l’assolvimento del periodo di tirocinio e ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di perito agrario e perito agrario laureato nonché la patente europea del computer (ECDL full standard), la certificazione lingue straniere e il riconoscimento di almeno 40 crediti formativi universitari (CFU) secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite a termine del percorso ITS e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili.