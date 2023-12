Anche quest’anno nelle piazze della provincia di Ragusa ritorna “la stella di Natale AIL”

La “Stella di Natale AIL” arriva questo fine settimana a colorare di rosso e di speranza le piazze ragusane. L’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma tradizionalmente avvia questa iniziativa durante le festività natalizie per sostenere i pazienti ematologici, la ricerca e i reparti ospedalieri.

I volontari di AIL Ragusa saranno presenti in diverse piazze e luoghi simbolici della provincia:

A Ragusa, in piazza Libertà e presso Scale del Gusto a Largo Santa Maria, dal 6 al 10 dicembre.

A Vittoria, in piazza del Popolo, dal 6 al 10 dicembre.

A Punta Secca, davanti alla Casa di Montalbano, l’8, il 9 e il 10 dicembre.

A Santa Croce Camerina, il 10 dicembre in piazza Vittorio Emanuele.

A Scicli, in piazza Busacca, l’8 e il 10 dicembre.

A Ispica, in piazza Unità d’Italia, l’8 e il 10 dicembre.

A Marina di Ragusa, in piazza Duca degli Abruzzi, il 10 dicembre.

A Comiso, in piazza Fonte Diana, l’8 dicembre.

A Giarratana, in via XX settembre, il 9 dicembre.

Ad Acate, in piazza Matteotti, il 10 dicembre.

Nei gazebo AIL di Ragusa e Vittoria, sarà possibile contribuire alla raccolta fondi scegliendo anche i “Sogni di cioccolato”. Questa iniziativa non solo diffonde l’atmosfera natalizia ma rappresenta anche un’opportunità per sostenere una causa così significativa come la lotta contro le patologie ematologiche.