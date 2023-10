Anche nel Ragusano caccia al coniglio selvatico fino al prossimo 8 novembre. Il Tar ha respinto il ricorso delle associazioni ambientaliste

A ricorrere al Tribunale di giustizia amministrativa erano state le associazioni ambientaliste, Wwf, Legambiente, Lipu, Enpa, Lndc e Lac, che chiedevano di sospendere la caccia al coniglio selvatico in Sicilia. I giudici amministrativi, esaminando il ricorso, hanno deciso con propria ordinanza (n. 559/2023) che la caccia al coniglio selvatico potrà continuare come indicato nel calendario venatorio della Sicilia. E cioè fino al 25 ottobre a Messina, Trapani e negli Ambiti territoriali di caccia Caltanissetta 1, Catania 1 e Palermo 1, e fino all’8 novembre ad Agrigento, Enna, Ragusa e Siracusa e negli Ambiti territoriali di caccia Caltanissetta 2, Catania 2 e Palermo 2. Le associazioni ambientaliste, nel loro ricorso, oltre che la questione della caccia al coniglio selvatico, contestavano la data d’apertura della caccia anche a tortora, colombaccio e quaglia e cioè 17 settembre anziché 1° ottobre. Su quest’ultima questione il Tar ha deciso di non pronunciarsi, visto che ormai “la decisione sarebbe priva d’utilità” perchè le date sono superate.

Il provvedimento sulla caccia in Sicilia è conforme al parere dell’Ispra, l’organo tecnico-scientifico del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio.

L’Ispra è chiamato a promuovere e ad implementare la ricerca e gli approcci trategici utili ad affrontare tutte quelle questioni riguardanti la biodiversità e la conservazione degli habitat. L’organismo ministeriale, nel caso specifico, condividerebbe l’adozione del protocollo di monitoraggio della specie ritenendolo in linea con i risultati del censimento condotti in tutti gli Atc, acronimo per Ambiti territoriali di caccia istituiti nel 2017 come strutture tecnico-amministrative autonome preposte alla gestione della caccia programmata della fauna stanziale negli ambiti di relativa competenza. Al ricorso delle associazioni ambientaliste avevano resistito l’Associazione liberi cacciatori siciliani, l’Italcaccia Sicilia, l’Associazione nazionale cacciatori, la Federcaccia e l’Unaves.