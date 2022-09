Anche a Priolo, ladri di carrube

Sono stati arrestati dai carabinieri di Priolo, due uomini di 34 e 47 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, lesioni e minacce perché sorpresi a rubare carrube da un terreno in contrada Bondifè.



I due ladri sono stati colti dai Carabinieri mentre asportavano oltre 200 kg di carrube che avevano già raccolto in dei sacchi e celato all’interno dell’autovettura. I due soggetti sono stati condotti ai domiciliari e la refurtiva consegnata al legittimo proprietario.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it