Anastasia, la piccola nata al Maggiore di Modica. Il papà in sala parto. Si torna alla normalità post Covid.

All’ospedale Maggiore di Modica le coppie tornano a vivere l’emozione di vivere assieme il momento della nascita dei propri figli. Cadute infatti le restrizioni Covid che impedivano ai papà di entrare in sala parto ad accompagnare le proprie compagne, da qualche giorno a questa parte si respira aria di grande gioia e di normalità nei reparti di ostetricia degli ospedali iblei e nello specifico del Maggiore di Modica. Nello specifico vi raccontiamo l’emozione del papà Alessio Alecci che nella notte del 4 Marzo ha avuto il privilegio tra i primi di accompagnare sua moglie Veronica che ha dato alla luce la bellissima Anastasia. Una bellissima bambina di 2.800 Kg. Un parto molto semplice ma che ha dell’eccezionale appunto per questo importante ritorno alla normalità. “E’ stata una esperienza meravigliosa anche perchè sino a qualche settimana fa non avevamo per nulla messo in conto quella bellissima possibilità ci ha dichiarato raggiante, papà Alessio. Ovviamente poter vivere insieme come coppia questa momento è una possibilità importantissima che ci rafforza “. Tra le tante restrizioni a cui il Covid ci ha costretto, questa è stata sicuramente tra le più pesanti. I numeri di nuovi infetti sempre minori, l’alta efficacia dei vaccini ed una sorta di immunità di gregge ci stanno portando ormai alla totale normalità compresi questi momenti