Ampliamento dei marciapiedi in via Nazionale a Scicli. Le perplessità sui lavori in corso

Si perdono aree di sosta, si restringe la carreggiata di transito, si crea un danno nella parte del centro storico della città. Una sfilza di commenti negativi al lavoro di ampliamento del marciapiede nel primo tratto di via Nazionale a Scicli. Sotto accusa i lavori che sarebbero in corso da giorni e che interessano il rifacimento della condotta fognaria. E non solo. Nel contempo, infatti, si sta intervenendo sull’ampliamento del marciapiede che permetterà di ampliare l’offerta pedonale del centro storico della città.

Per Start Scicli troppe le perplessità. Ne parlano dopo aver ricevuto sollecitazioni da parte di commercianti e residenti.

“L’allargamento del marciapiede comporterà la totale eliminazione dei parcheggi, seppur a pagamento, che attualmente insistono sulla suddetta via creando non pochi disagi sia ai residenti perchè verrebbe sempre meno l’ulteriore possibilità di poter trovare parcheggio sia ai commercianti perché verrebbero privati indirettamente di poter essere raggiunti agevolmente dai clienti – sottolinea in una nota il movimento politico – a ciò si aggiunga anche l’eliminazione dello stallo rosa, segno di una comunità sensibile ed attenta alle politiche sociali. La decisione di allargare il marciapiede, tra l’altro, non è stata condivisa con chi vive giornalmente il quartiere L’Amministrazione Marino viene meno, ancora una volta, al dialogo e all’ascolto dei cittadini tanto sbandierati in campagna elettorale. Chiediamo lumi e attendiamo le risposte che ci saranno fornite e su cui vi terremo aggiornati”.

Parla l’assessore ai lavori pubblici ed alle manutenzioni, Enzo Giannone.

“Un intervento importante che parte dal rifacimento della rete fognaria vecchia ed obsoleta per continuare con il rifacimento del marciapiede e l’allargamento della sua sede. Interventi finalizzati alla creazione di un’ampia area pedonale che permetterà di raggiungere la via Francesco Mormino Penna in piena sicurezza – spiega Enzo Giannone – non dobbiamo dimenticare che, fra le auto parcheggiate e le auto in transito, l’area pedonale è fortemente ridotta. Turisti e cittadini debbono camminare in fila per attraversare la via Nazionale. Questa prima parte è solo l’inizio perchè le previsioni sono quelle di completare nell’analogo modo anche il tratto superiore di via Nazionale. L’area sarà attrezzata anche da un adeguato sistema di illuminazione. Per quanto riguarda i parcheggi andremo ad indicare altre aree di sosta sempre nel centro città”.